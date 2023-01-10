«Монако» близок к подписанию контракта с Чимой Монеке

Теги возможные переходы Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Манреса Лига чемпионов Монако Чима Монеке Баскетбол

Экс-форвард «Сакраменто» Чима Монеке (27 лет, 198 см) находится на продвинутой стадии переговоров с «Монако», пишет обозреватель Totalbasket Христос Харпидис.

Отмечается, что монегаски выиграли борьбу за Монеке у сербского «Партизана». Игрок впервые сыграет в Евролиге.

В прошлом сезоне Монеке был признан MVP Лиги чемпионов, выступая за испанскую «Манресу». Летом нигерийский баскетболист подписал контракт с «Кингз», но принял участие только в двух матчах НБА, играя в основном в G-лиге.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий