«Монако» близок к подписанию контракта с Чимой Монеке

Экс-форвард « » (27 лет, 198 см) находится на продвинутой стадии переговоров с « », пишет обозреватель Totalbasket Христос Харпидис.

Отмечается, что монегаски выиграли борьбу за Монеке у сербского « ». Игрок впервые сыграет в .

В прошлом сезоне Монеке был признан MVP Лиги чемпионов, выступая за испанскую «Манресу». Летом нигерийский баскетболист подписал контракт с «Кингз», но принял участие только в двух матчах НБА, играя в основном в G-лиге.

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