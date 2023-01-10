«Монако» близок к подписанию контракта с Чимой Монеке
Экс-форвард «Сакраменто» Чима Монеке (27 лет, 198 см) находится на продвинутой стадии переговоров с «Монако», пишет обозреватель Totalbasket Христос Харпидис.
Отмечается, что монегаски выиграли борьбу за Монеке у сербского «Партизана». Игрок впервые сыграет в Евролиге.
В прошлом сезоне Монеке был признан MVP Лиги чемпионов, выступая за испанскую «Манресу». Летом нигерийский баскетболист подписал контракт с «Кингз», но принял участие только в двух матчах НБА, играя в основном в G-лиге.
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