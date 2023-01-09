«Монако» и «Партизан» проявляют интерес к Чиме Монеке

Клубы Евролиги « » и « » заинтересованы в подписании контракта с бывшим тяжелым форвардом « » (27 лет, 198 см). Переговоры между сторонами находятся на ранней стадии, отмечает BasketNews.

Нигерийский игрок был отчислен из состава «Кингз» 6 января.

Монеке удалось сыграть всего два матча в нынешнем сезоне НБА и набрать 2 очка при 2 попытках с игры за 8 минут на паркете. Форвард провел большую часть сезона в G-лиге.

«При сложностях он всегда сдавался». Беннетт – главная нелепость драфтов НБА: везде провалился, а теперь рекламирует одежду в Тайване