«Монако» и «Партизан» проявляют интерес к Чиме Монеке
Клубы Евролиги «Монако» и «Партизан» заинтересованы в подписании контракта с бывшим тяжелым форвардом «Сакраменто» Чимой Монеке (27 лет, 198 см). Переговоры между сторонами находятся на ранней стадии, отмечает BasketNews.
Нигерийский игрок был отчислен из состава «Кингз» 6 января.
Монеке удалось сыграть всего два матча в нынешнем сезоне НБА и набрать 2 очка при 2 попытках с игры за 8 минут на паркете. Форвард провел большую часть сезона в G-лиге.
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