Джеймс Харден оформил трипл-дабл за 26 минут игрового времени. Это его личный рекорд

Звездный защитник «Филадельфии» оформил трипл-дабл во втором подряд матче против « », набрав 16 очков, 15 передач и 12 подборов. «Сиксерс» одержали победу со счетом 147:116.

Два дня назад Харден отметился 20 очками, 11 подборами и 11 передачи за 28 минут игрового времени в гостевой встрече с «Пистонс» (123:111).

Сегодня защитнику хватило 26 минут и 2 секунд, чтобы сделать трипл-дабл. Это его личный рекорд карьеры, отмечает ESPN Stats & Info.

Всего на его счету 72 трипл-дабла в карьере.

Харден сделал 15+ передач в пятый раз в нынешнем сезоне. Это повторение рекорда «Филадельфии». 12 из 15 передач были адресованы . Это личный рекорд Хардена по количеству результативных передач на одного игрока в одном матче.

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