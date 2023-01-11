Джеймс Харден оформил трипл-дабл за 26 минут игрового времени. Это его личный рекорд

Теги Детройт Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден оформил трипл-дабл во втором подряд матче против «Детройта», набрав 16 очков, 15 передач и 12 подборов. «Сиксерс» одержали победу со счетом 147:116.

Два дня назад Харден отметился 20 очками, 11 подборами и 11 передачи за 28 минут игрового времени в гостевой встрече с «Пистонс» (123:111).

Сегодня защитнику хватило 26 минут и 2 секунд, чтобы сделать трипл-дабл. Это его личный рекорд карьеры, отмечает ESPN Stats & Info.

Всего на его счету 72 трипл-дабла в карьере.

Харден сделал 15+ передач в пятый раз в нынешнем сезоне. Это повторение рекорда «Филадельфии». 12 из 15 передач были адресованы Джоэлу Эмбииду. Это личный рекорд Хардена по количеству результативных передач на одного игрока в одном матче.

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3 комментария

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Брэд Либил
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Ответ Sonder
с эмбиидом в команде я бы тоже 10 передач по сезону делал
А с вот этими ребятами?
https://www.basketball-reference.com/teams/HOU/2017.html
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Sonder
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с эмбиидом в команде я бы тоже 10 передач по сезону делал
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Sergio19882007
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рекорд наверно у Уэстбрука? вроде он за первую половину трипл делал)
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