Журналисты НБА видят «Клипперс» в финале-2023, ждут от «Уорриорз» наибольшего прогресса во 2-й половине сезона

НБА подвела итоги первой половины регулярного чемпионата и собрала прогнозы на вторую половину сезона в результате традиционного опроса журналистов.

«Бостон» является главным претендентом на выход в финал-2023 от Восточной конференции. За это проголосовали 57% журналистов. В данный момент «Селтикс» имеют лучший результат в лиге – 29-12.

На Западе фаворитом считаются « » (34%). Калифорнийская команда идет на 7-м месте в конференции с показателями 21-21. Также хорошие шансы, по мнению журналистов, имеют лидеры Западной конференции « » (30%) и « » (23%).

Главным сюрпризом нынешнего сезона признан рывок « » после неудачного старта. «Нетс» занимают второе место на Востоке с результатом 27-13. Недавно возглавившего команду Жака Вона называют фаворитом в борьбе за звание Лучшего тренера года (43%).

Во второй половине регулярного чемпионата наибольшего прогресса ждут от «Голден Стэйт». Действующий чемпион имеет показатели 20-20.

Лучшую работу в межсезонье, по мнению журналистов, провел « ». «Кавс» выменяли Донована Митчелла и стабильно входят в топ-5 на Востоке.

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