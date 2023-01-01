За последние 5 матчей «Далласа» 354 очка были набраны либо Дончичем, либо с его передачи. Это третий результат в истории НБА

За последние пять матчей « » 354 очка были набраны либо самим , либо с его передачи. Это третий результат на отрезке в пять матчей за всю историю НБА, сообщает ESPN Stats & Info.

Рекорд принадлежит (381) и был установлен в 1962 году, когда легендарный центровой набрал 100 очков в одном матче.

Второй результат – у разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лиддарда – 358 очков в 2020 году.

23-летний словенец стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250+ очков, 50+ подборов и 50+ передач за пять матчей.

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