Зоран Лукич – о поражении от ЦСКА: «Надо опуститься на землю и не фантазировать»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от ЦСКА (79:109) в Единой лиге ВТБ отметил большую разницу в классе между командами.

«Поздравляю ЦСКА с уверенной победой. Наш соперник играет крайне уверенно и результативно в атаке, попадает с отличным процентом. Контролирует трехсекундную зону – даже если промажет, там всегда есть два доминирующих игрока, готовых исправить ситуацию.

К сожалению, мы не смогли справиться с этим моментом. Однако для нас это неплохой урок после нескольких побед. Надо опуститься на землю и не фантазировать, потому что много впереди еще работы», – заявил Лукич.

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