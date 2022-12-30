«Кавальерс» обеспокоены травмой пальца у Дариуса Гарлэнда

Разыгрывающий «Кливленда» травмировал большой палец правой руки в четвертой четверти вчерашнего матча против «Индианы» (126:135).

Гарлэнд продолжил игру, но испытывал явный дискомфорт, не совершил после травмы ни одного броска с игры и дважды смазал с линии штрафных.

Согласно сообщению Cleveland Plain Dealer, Гарлэнду еще не поставили диагноз, но «Кавальерс» обеспокоены тем, что он может пропустить какое-то время. Игрок пройдет обследование.

«Кливленд» проиграл три матча подряд.

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