«Кавальерс» не уверены, сможет ли Рикки Рубио играть в следующем сезоне

«Кавальерс» не уверены, сможет ли разыгрывающий принять участие в сезоне-2022/23, сообщает журналист Cleveland Plain-Dealer Крис Федор.

31-летний испанец летом вернулся в «Кливленд», в котором он начинал прошлый сезон. По информации СМИ, стороны подписали трехлетний контракт на 18,4 миллиона долларов.

В конце декабря Рубио порвал крестообразной связки левого колена и выбыл из строя до конца сезона. В феврале «Кливленд» обменял Рубио в «Индиану».

В минувшем сезоне Рубио провел за «Кавальерс» 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора.

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