Разыгрывающий «Кавальерс» получил разрешение врачей вернуться в состав и дебютировать в сезоне.

Отмечается, что не торопит Рубио с возвращением в строй. Дата выхода на площадку будет зависеть от самого плеймейкера.

Испанский разыгрывающий начинал прошлый сезон НБА в составе «Кавальерс» и провел 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора. В конце декабря Рубио порвал крестообразную связку левого колена и выбыл из строя до конца сезона.

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