УНИКС арендовал Ненада Димитриевича у «Валенсии»

УНИКС объявил об аренде разыгрывающего Ненада Димитриевича (24 года, 187 см) на предстоящий сезон.

Димитриевич имеет контракт с «Валенсией», который действует еще три года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 5,5 очка и 3,9 передачи.

Также Ненад выступает за сборную Северной Македонии. Средняя статистика новичка в национальной команде – 19,5 очка, 5 передач и 4,5 подбора.

«Димитриевич – молодой и амбициозный баскетболист с огромным потенциалом и хорошим видением площадки. Считаю, что он прогрессирует быстрыми темпами и поможет нашей команде стать еще сильнее», – прокомментировал аренду главный тренер казанского клуба .

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