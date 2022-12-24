Дрю Холидэй забросил с сопротивлением Дюрэнта с обратной стороны щита

Разыгрывающий «Бакс» стал автором сложного попадания в матче с «Нетс» (100:118).

Холидэй исполнил бросок с отклонением с сопротивлением форварда « » , находясь при этом с обратной стороны щита.

На счету Дрю 18 очков, 3 подбора и 5 передач при 5 из 14 с игры.

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