Дрю Холидэй забросил с сопротивлением Дюрэнта с обратной стороны щита

Теги Милуоки Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Дрю Холидэй Баскетбол

Разыгрывающий «Бакс» Дрю Холидэй стал автором сложного попадания в матче с «Нетс» (100:118).

Холидэй исполнил бросок с отклонением с сопротивлением форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, находясь при этом с обратной стороны щита.

На счету Дрю 18 очков, 3 подбора и 5 передач при 5 из 14 с игры.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий