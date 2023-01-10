Джейлен Брансон набрал рекордные в карьере 44 очка в проигранном матче с «Бакс»

Разыгрывающий «Никс» обновил личный рекорд результативности в проигранном матче с «Бакс» (107:111).

Брансон набрал 44 очка, реализовав за 39 минут 15 из 30 с игры. На его счету также 7 подборов и 4 передачи.

Предыдущий рекорд Джейлена составлял 38 очков, он был установлен 4 января 2023 года в матче с «Сан-Антонио».

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