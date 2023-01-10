Грегг Попович: «НБА следует ввести 4-очковые и 5-очковые, чтобы превратить баскетбол в цирк»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Сперс» Грегг Попович дал понять, что его не совсем устраивают тенденции развития современного баскетбола.

«Очевидно, что в наши дни намного сложнее играть в защите, когда так много людей умеет бросать из-за дуги. Сейчас количество таких бросков просто огромно, и все случается очень быстро. Так что народ будет набирать очки. От этого никуда не деться. Средние показатели растут. В защите еще можно как-то играть во время позиционных атак, но при быстром нападении, когда люди растягивают оборону на том уровне, как это умеют делать в НБА, а также с учетом дистанций для броска, это становится серьезным преимуществом.

Как я уже говорил ранее, надеюсь, НБА дойдет до того, чтобы ввести 4-очковые и 5-очковые броски, чтобы превратить баскетбол в настоящий цирк. Это будет другой спорт. Это больше не будет баскетболом, это просто будет кучей дерьма», – заявил Попович.

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6 комментариев

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гилберт
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Так что мэтр предлагает?
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Я из Ленинграда
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Ответ Мурзин Ринат
Кто бы что не говорил, но смотреть баскетбол сейчас гораздо интереснее чем тот же баскетбол 80-ых по 00-ые годы,, в те времена люди пешком ходили и стояли колом на своих местах в защите! Да что далеко ходить , смотрите кто держал Джордана в защите во времена его 6 гаек, про технические за сдваивания в 90-ых вообще молчу 🤦🏽‍♂️
... Конечно, конечно... Один Джон Старкс чего стоил.. Вы баскетбол тогда смотрели?
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Daishi
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Ответ Мурзин Ринат
Кто бы что не говорил, но смотреть баскетбол сейчас гораздо интереснее чем тот же баскетбол 80-ых по 00-ые годы,, в те времена люди пешком ходили и стояли колом на своих местах в защите! Да что далеко ходить , смотрите кто держал Джордана в защите во времена его 6 гаек, про технические за сдваивания в 90-ых вообще молчу 🤦🏽‍♂️
Ну да, сейчас то эталонная защита.. за каждое легкое касание - фол, что такое контактный баскетбол вообще забыли. А если кто-то и вспомнит, то вонь на всю лигу и штраф. А уж как интересно смотреть на безголовый бей-беги, когда команда не может перестроить тактику или темп по ходу матча и продолжает весь матч шмалять трехи в молоко в надежде, что пойдет, дак это вообще сказка..))
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Свежий
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Ну Поповичу позволительно поворчать, что поделать, баскетбол изменился, а вот меняться Греггу и его баскетбольной философии - сложно, да и не нужно уже, он всем все доказал.
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Мурзин Ринат
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Кто бы что не говорил, но смотреть баскетбол сейчас гораздо интереснее чем тот же баскетбол 80-ых по 00-ые годы,, в те времена люди пешком ходили и стояли колом на своих местах в защите! Да что далеко ходить , смотрите кто держал Джордана в защите во времена его 6 гаек, про технические за сдваивания в 90-ых вообще молчу 🤦🏽‍♂️
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Rodbert
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Еще можно сделать 2,5 вместо 3.
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