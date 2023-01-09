Сергей Юхневич – о потолке зарплат в Суперлиге: «Кто-то финансируется бюджетными деньгами. Уравнивать клубы не очень справедливо в данной ситуации»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич считает, что потолок зарплат ограничивает развитие частных клубов в России.

Перед началом нынешнего сезона ввела потолок зарплат в Суперлиге на отметке 50 млн и налог в размере 10% с превышения.

«Для многих потолок зарплат – это не дать возможность клубам, у которых больше бюджет, подписать сильных игроков, чтобы у менее финансируемых клубов была возможность подписать этих же игроков за меньшие деньги. У нас нет четкого понимания, что такое потолок и зачем он нужен. Да, должны к этому когда-то прийти. Но сейчас, мне кажется, еще рановато. Тем более в эпоху всех геополитических моментов, которые есть.

Клубы финансируются по-разному. Кто-то финансируется бюджетными деньгами, мы со своей стороны полностью частный клуб. У всех разные возможности и разные бюджеты. Уравнивать финансовые показатели клубов потолком зарплат, наверное, не очень справедливо в данной ситуации.

Мы пытаемся ограничить клубы, чтобы уравновесить их спортивные достижения. Но при этом у нас многие клубы не понимают, как привлекать средства, как работать с аудиторией, работать с партнерами. Мне кажется, сначала нужно научить клубы маркетингу, а потом уже вводить какие-то потолки и так далее. О чем говорить, если у многих клубов нет никаких аккаунтов в социальных сетях, а мы понимаем, что сейчас без этого никуда», – сказал Юхневич.

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