Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич: «В начале 2023 года планируем выйти на 100% соответствия критериям Лиги ВТБ»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич рассказал о планах клуба войти в число участников Единой лиги ВТБ.

Московская команда, выступающая в Суперлиге, подавала заявку на вступление в Лигу ВТБ минувшим летом, но не прошла отбор.

«Мы были не до конца готовы к Единой лиге ВТБ организационно. К примеру, на нашей арене нет медиакуба, который по регламенту должен быть. По уровню узнаваемости Лига ставит с каждым годом все большие требования.

Мы стараемся идти в том направлении, которое нам подсказал Сергей Валентинович Кущенко. Офис Единой лиги дает нам многие рекомендации по работе и развитию бренда. Так что, я думаю, в скором времени мы сделаем шаг вперед. В начале 2023 года планируем выйти на 100% соответствия критериям. Мы знаем, что для этого нужно, и работаем над этим», – заявил Юхневич.

«Главная цель – «Финал четырех» Евролиги». Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич – о развитии клуба и тенденциях росбаскета