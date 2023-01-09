«Сперс» подписали 10-дневный контракт с Горги Дженгом

Теги переходы Сан-Антонио НБА Горги Дженг Ноа Вонле Баскетбол

«Сперс» вернули в состав команды Горги Дженга (32 года, 208 см), подписав с центровым контракт на 10 дней.

Три дня назад клуб отчислил Дженга, чтобы освободить место в составе для обмена с «Селтикс». «Бостон» отправил в «Сан-Антонио» форварда Ноа Вонле (27 лет, 208 см) и денежную компенсацию. Таким образом, «Селтикс» сэкономили 7,15 млн долларов с учетом налога на роскошь.

Вонле, у которого был негарантированный контракт на сезон-2022/23 (1,8 млн долларов), также был отчислен.

В этом сезоне Дженг провел 13 матчей за «Сперс», набирая в среднем 4,1 очка, 3,2 подбора и 2,0 передачи.

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