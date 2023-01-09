Стартовало голосование на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Сегодня стартовал первый этап голосования на седьмой в истории Матч звезд лиги ВТБ, который состоится 19 февраля 2023 года в Москве на «ВТБ Арене».

Игра впервые пройдет в формате «New School» – «Old School». Команду «New School» будут представлять баскетболисты не старше 29 лет на день звезд, команду «Old School» – игроки от 30 лет и старше.

Первый этап голосования продлится до 16 января 2022 года 12:00 (МСК).

На первом этапе голосования (9-16 января) болельщики выбирают расширенный состав команды «New School», а представители СМИ – расширенный состав команды «Old School».

На втором этапе (17-24 января) болельщики выбирают финальный состав команды «Old School», а представители СМИ определят членов команды «New School».

Проголосовать за любимых игроков можно в социальной сети Вконтакте.

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