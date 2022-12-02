Инсайдер: «Лейкерс» совершат обмен к середине января»

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, «Лейкерс» совершат обмен в течение следующего месяца.

«Поговорив на прошлой неделе с людьми из «Лейкерс», я убежден, что клуб совершит обмен или несколько обменов, чтобы усилить эту команду.

Я думаю, что период, когда они должны были доказать свою силу, прошел. Они увидели, что способен играть на уровне «пузыря». Они увидели самоотверженность на площадке и за ее пределами. Они предпочли бы обменять один из двух пиков первого раунда, но готовы отдать одного из молодых игроков вместе с одним или двумя пиками, если это усилит команду.

Я ожидаю, что «Лейкерс» совершат обмен к середине января, если не раньше. Сделка неизбежна», – сказал Макменамин.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна