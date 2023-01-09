Отношения между Билли Донованом и Заком Лавином остаются «натянутыми»

Теги Чикаго НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

Отношения между главным тренером «Чикаго» Билли Донованом и звездным защитником команды Заком Лавином все еще остаются «натянутыми».

Об этом сообщает обозреватель Chicago Sun-Times Джо Коули.

«Как рассказал источник, хотя отношения игрока и тренера вполне рабочие, они остаются несколько натянутыми после того, как 18 ноября Донован оставил Лавина на скамейке в конце матча с «Орландо», – пишет Коули.

Лавин после той встречи признавался, что озадачен решением тренера, но готов его принять и продолжить совместную работу.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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