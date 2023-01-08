Зак Лавин и Демар Дерозан набрали на двоих 71 очко в победной игре с «Ютой»

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Звездный дуэт «Чикаго» Зак ЛавинДемар Дерозан помог команде одержать победу над «Ютой» (126:118).

Лавин и Дерозан набрали на двоих 71 очко.

На счету Лавина 36 очков (12 из 21 с игры), 7 подборов и 2 передачи, в активе Дерозана – 35 очков (13 из 22 с игры), 2 подбора и 7 передач.

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