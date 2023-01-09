Донован Митчелл: «Мы сделали много хорошего в «Юте». Надеюсь, в Солт-Лейк-Сити меня поддержат»

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Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл поделился ожиданиями от намеченного на вторник визита в Солт-Лейк-Сити, где в составе «Джаз» он провел первые годы карьеры в НБА.

«Мы сделали много хорошего в «Юте». Но да, конечно, нам не удалось достичь главной цели. Не могу сказать, какой будет реакция на мой приезд, но надеюсь, что меня поддержат. Несмотря на то, что мы не выиграли чемпионат, было очень много хорошего. Выиграть непросто. Только одна команда делает это. У нас было пять попыток, но у нас не получилось.

Сейчас «Юта» играет хорошо. Лаури смотрится просто отлично. У них хороший коллектив, хорошие тренеры. Мой настрой таков, что нам нужно добиться еще одной победы на выезде», – заявил Митчелл.

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1 комментарий

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Как болельщик Юты...
Приходится признать, что скорее добьётесь победы, чем проиграете... 😔
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