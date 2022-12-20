Донован Митчелл: «Мой обмен из «Юты» пошел на пользу обеим сторонам»
Защитник «Кливленда» Донован Митчелл считает, что от его летнего обмена из «Юты» выиграли обе стороны.
«Мой обмен из «Юты» пошел на пользу обеим сторонам. Все процветают, все счастливы. Порой новое начало – это именно то, что вам нужно.
Не знаю точно, какая атмосфера в раздевалке «Джаз», но когда разговаривал с ребятами, показалось, что там все хорошо, что изменения пошли на пользу. Иногда ваше время в каком-то месте просто заканчивается. Про себя я уже говорил несколько раз, что очень рад, рад по-своему. Кажется, у «Джаз» тоже все нормально, они хорошо играют как команда. Я посмотрел много их матчей.
Приятно видеть, что обе стороны в плюсе после истории, которая растянулась на целое лето», – заявил Митчелл.
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