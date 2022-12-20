Защитник « » считает, что от его летнего обмена из «Юты» выиграли обе стороны.

«Мой обмен из «Юты» пошел на пользу обеим сторонам. Все процветают, все счастливы. Порой новое начало – это именно то, что вам нужно.

Не знаю точно, какая атмосфера в раздевалке «Джаз», но когда разговаривал с ребятами, показалось, что там все хорошо, что изменения пошли на пользу. Иногда ваше время в каком-то месте просто заканчивается. Про себя я уже говорил несколько раз, что очень рад, рад по-своему. Кажется, у «Джаз» тоже все нормально, они хорошо играют как команда. Я посмотрел много их матчей.

Приятно видеть, что обе стороны в плюсе после истории, которая растянулась на целое лето», – заявил Митчелл.

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