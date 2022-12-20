Донован Митчелл – о расизме в Юте: «Это истощало меня»

Защитник «Кавальерс» рассказал о расовой дискриминации, с которой столкнулся во время выступления за «Джаз».

«В Кливленде я чувствую себя более комфортно, 100%. Я не собираюсь лгать об этом. Не секрет, что есть много вещей, с которыми мне пришлось иметь дело в Юте. Я никогда не говорил о них, но это истощало меня. Мои руки опускались только потому, что человек сидит в своей комнате и болеет за меня, а потом делает все эти вещи. Я не говорю о каждом фанате, но я чувствовал, что таких было много.

Я видел, как над черными детьми издеваются из-за их цвета кожи. Видел, как маленькая девочка Изабелла Тиченор повесилась, потому что над ней издевались в школе. Таких случаев было много. И это не единственное место, где они происходят. Я продолжал выступать за расовое равенство, и все эти годы мне было очень сложно бороться с такими вещами», – признался Митчелл.

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