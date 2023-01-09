Ройс О’Нил стал автором победного попадания в матче с «Майами»

Форвард « » ’Нил исполнил победный бросок в гостевом матче с « » (102:101).

О’Нил подобрал мяч после неточного 3-очкового и добавил его в корзину за 3,2 секунды до сирены при «-1».

На счету Ройса в воскресенье 8 очков, 6 подборов и 6 передач при 3 из 11 с игры. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.

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