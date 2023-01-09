Ройс О’Нил стал автором победного попадания в матче с «Майами»

Теги Майами Бруклин НБА видео Кайри Ирвинг Ройс О'Нил Баскетбол

Форвард «Бруклина» Ройс О’Нил исполнил победный бросок в гостевом матче с «Майами» (102:101).

О’Нил подобрал мяч после неточного 3-очкового Кайри Ирвинга и добавил его в корзину за 3,2 секунды до сирены при «-1».

На счету Ройса в воскресенье 8 очков, 6 подборов и 6 передач при 3 из 11 с игры. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.

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3 комментария

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ВинниПох
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Лаури мяч потрогал и упустил, упади с ним на свою толстую задницу - победа.
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Vagant
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Нетс выиграли 19 игр. а проиграли 3, когда Бен Симмонс не забивает штрафные броски.
Они сыграли 1-7, когда он забивает их.
Стоит ли ему их тренировать?.
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Cash_flow
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Хорош. В Портленде пару месяцев назад в таком же стиле победу принёс
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