Ройс О’Нил стал автором победного попадания в матче с «Майами»
Форвард «Бруклина» Ройс О’Нил исполнил победный бросок в гостевом матче с «Майами» (102:101).
О’Нил подобрал мяч после неточного 3-очкового Кайри Ирвинга и добавил его в корзину за 3,2 секунды до сирены при «-1».
На счету Ройса в воскресенье 8 очков, 6 подборов и 6 передач при 3 из 11 с игры. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.
Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит
Они сыграли 1-7, когда он забивает их.
Стоит ли ему их тренировать?.