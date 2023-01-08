Евгений Минченко: «Для меня матч с «Самарой» будет носить принципиальный характер»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Самара Евгений Минченко Баскетбол

Центровой «Автодора» Евгений Минченко оценил расклад сил перед матчем регулярного чемпионата Лиги ВТБ с «Самарой».

«Едем в Самару за победой. У нас было немного времени на работу над ошибками, допущенными в последнем матче с «Пармой-Пари». Считаю, мы готовы показывать качественный и, главное, командный баскетбол. «Самара» имеет хорошо укомплектованный состав и сильный тренерский штаб. Но если мы сыграем агрессивно в защите и не позволим хозяевам забивать легкие мячи, то победа останется за нами.

Лично для меня выезд в Самару, где я провел три сезона, будет с нотками ностальгии. Но принципиальный характер матча против бывшей команды придаст мне еще больше мотивации и сил. Я как всегда полон желания выкладываться по максимуму ради победы «Автодора». Знаем, что армия наших замечательных болельщиков готовится поддерживать нас у телеэкранов и на трибунах. Мы всегда чувствуем вашу поддержку и постараемся порадовать положительным результатом. Вместе мы – сила! Вперед, «Автодор», – сказал Минченко.

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