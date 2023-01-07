Леброн тепло поприветствовал Шэннона Шарпа после победы над «Хоукс»

Теги Атланта Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео НФЛ Шэннон Шарп Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Атлантой» (130:114) тепло поприветствовал известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа.

Шарп провел 14 сезонов в НФЛ, трижды становился победителем Супербоула, 4 раза входил в первую сборную НФЛ. В последние годы он является экспертом Fox Sports и часто обсуждает НБА вместе со Скипом Бэйлессом, который считается главным критиком Джеймса на телевидении.

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9 комментариев

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Доктор Гонза
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Ответ Vagant
Кстати, 16 лет (+1день) назад Леброн последний раз набрал меньше 10 очков в матче (8 очков, 5 января 2007). С тех пор он сыграл 1126 игр в регулярке подряд с 10+ PPG.
Это достижение уникально тем, что на его покорение фактически даётся только одна попытка. Достаточно в своём 2-3 сезоне хотя бы раз набрать меньше 10 и шансов практически не останется. Я думаю этот рекорд Брона продержится не меньше чем рекорд по набранным очкам в плей-офф и грядущий рекорд по очкам в регулярке.
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TurboMen
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Ответ Паскаль Шимбонда
Этому столику больше не наливать 🤡 Если бы Леброн был статодрочером, у него бы уже было 40 тысяч очей +, а триплов было бы больше, чем у Раса, достаточно глянуть просто, сколько раз он уже садился на скамью, когда ему не хватало или 1 подбора или 1 передачи до трипла. Поэтому обратись к врачу)
всегда приятно общаться с ньюфагами, которые не помнят(не знают) как Леброн с травмой вышел чтобы пробить десятку и пошёл отдыхать. Глоры, такие глоры...
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Андрей Габдрахманов
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Ответ TurboMen
а то что время почти в два раза ниже его сезонных показателей это вас не смущает? Леброн бы в такой ситуации играл и набил бы свои 15-20 очков, даже в мусорное время. Не согласны?
Леброн в 38 лет играет больше минут чем Грек на пике ... По сезону . Это не новость что Грек может играть мало минут .. у Милуоки все хорошо с положением в таблице да и сам Грек любитель отдохнуть побольше и уже свежим играть .
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Vagant
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Ответ TurboMen
а то что время почти в два раза ниже его сезонных показателей это вас не смущает? Леброн бы в такой ситуации играл и набил бы свои 15-20 очков, даже в мусорное время. Не согласны?
Не смущает. Всегда есть и спады, и травмы. Почему бы не случиться это с Яннисом?
Леброн не играет в мусорное время.
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Паскаль Шимбонда
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Ответ TurboMen
Леброн статодрочер, вот сегодня Яннис ушёл с 9 очками, Леброн бы даже в мусорное время вышел и поднял свои показатели. Да, ему не принципиально 9 или 10 подборов, но за свои 20 очков Леброн очень печется.
Этому столику больше не наливать 🤡
Если бы Леброн был статодрочером, у него бы уже было 40 тысяч очей +, а триплов было бы больше, чем у Раса, достаточно глянуть просто, сколько раз он уже садился на скамью, когда ему не хватало или 1 подбора или 1 передачи до трипла. Поэтому обратись к врачу)
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TurboMen
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Ответ Vagant
Первый раз вижу, когда в качестве укора стабильности игрока приводят показатели лидера проигравшей команды с +/- = - 21
а то что время почти в два раза ниже его сезонных показателей это вас не смущает? Леброн бы в такой ситуации играл и набил бы свои 15-20 очков, даже в мусорное время. Не согласны?
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Vagant
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Ответ TurboMen
Леброн статодрочер, вот сегодня Яннис ушёл с 9 очками, Леброн бы даже в мусорное время вышел и поднял свои показатели. Да, ему не принципиально 9 или 10 подборов, но за свои 20 очков Леброн очень печется.
Первый раз вижу, когда в качестве укора стабильности игрока приводят показатели лидера проигравшей команды с +/- = - 21
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TurboMen
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Ответ Vagant
Кстати, 16 лет (+1день) назад Леброн последний раз набрал меньше 10 очков в матче (8 очков, 5 января 2007). С тех пор он сыграл 1126 игр в регулярке подряд с 10+ PPG.
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Vagant
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Кстати, 16 лет (+1день) назад Леброн последний раз набрал меньше 10 очков в матче (8 очков, 5 января 2007).
С тех пор он сыграл 1126 игр в регулярке подряд с 10+ PPG.
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