Леброн тепло поприветствовал Шэннона Шарпа после победы над «Хоукс»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Атлантой» (130:114) тепло поприветствовал известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа.
Шарп провел 14 сезонов в НФЛ, трижды становился победителем Супербоула, 4 раза входил в первую сборную НФЛ. В последние годы он является экспертом Fox Sports и часто обсуждает НБА вместе со Скипом Бэйлессом, который считается главным критиком Джеймса на телевидении.
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Леброн не играет в мусорное время.
Если бы Леброн был статодрочером, у него бы уже было 40 тысяч очей +, а триплов было бы больше, чем у Раса, достаточно глянуть просто, сколько раз он уже садился на скамью, когда ему не хватало или 1 подбора или 1 передачи до трипла. Поэтому обратись к врачу)
С тех пор он сыграл 1126 игр в регулярке подряд с 10+ PPG.