Леброн тепло поприветствовал Шэннона Шарпа после победы над «Хоукс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Атлантой» (130:114) тепло поприветствовал известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа.

Шарп провел 14 сезонов в НФЛ, трижды становился победителем Супербоула, 4 раза входил в первую сборную НФЛ. В последние годы он является экспертом Fox Sports и часто обсуждает НБА вместе со Скипом Бэйлессом, который считается главным критиком Джеймса на телевидении.

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