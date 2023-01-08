Новичок «Мэверикс» Джейден Харди во втором подряд матче повторяет личный рекорд результативности

Теги Даллас Джейсон Кидд Новый Орлеан НБА Кемба Уокер Джейден Харди Баскетбол

Новичок «Мэверикс» Джейден Харди во втором подряд матче повторяет личный рекорд результативности в НБА.

Харди набрал 15 очков при 7 из 9 с игры за 21 минуту во встрече с «Пеликанс» (127:117).

В предыдущем матче с «Селтикс» 37-й номер драфта-2022 также набрал 15 очков. Впервые он продемонстрировал подобную результативность в декабрьской встрече с «Чикаго».

Решение «Далласа» отчислить Кембу Уокера частично связано с желанием дать больше игрового времени 20-летнему разыгрывающему. 

В матчах Лиги развития Харди набирает 28,8 очка за игру.

«Харди прогрессирует во всех аспектах игры. Он очень много работал. Он начинает понимать, что значит быть профессионалом. Результат проявляется в том, что парень не боится, когда находится на площадке. Вокруг него собраны звездные баскетболисты, но этот молодой человек вписывается в игру. Это здорово», – сказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А вот и замена брансону у бродяг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий