Новичок «Мэверикс» Джейден Харди во втором подряд матче повторяет личный рекорд результативности в НБА.

Харди набрал 15 очков при 7 из 9 с игры за 21 минуту во встрече с «Пеликанс» (127:117).

В предыдущем матче с «Селтикс» 37-й номер драфта-2022 также набрал 15 очков. Впервые он продемонстрировал подобную результативность в декабрьской встрече с «Чикаго».

Решение « » отчислить частично связано с желанием дать больше игрового времени 20-летнему разыгрывающему.

В матчах Лиги развития Харди набирает 28,8 очка за игру.

«Харди прогрессирует во всех аспектах игры. Он очень много работал. Он начинает понимать, что значит быть профессионалом. Результат проявляется в том, что парень не боится, когда находится на площадке. Вокруг него собраны звездные баскетболисты, но этот молодой человек вписывается в игру. Это здорово», – сказал главный тренер «Мэверикс» .

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