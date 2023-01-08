Новичок «Мэверикс» Джейден Харди во втором подряд матче повторяет личный рекорд результативности
Новичок «Мэверикс» Джейден Харди во втором подряд матче повторяет личный рекорд результативности в НБА.
Харди набрал 15 очков при 7 из 9 с игры за 21 минуту во встрече с «Пеликанс» (127:117).
В предыдущем матче с «Селтикс» 37-й номер драфта-2022 также набрал 15 очков. Впервые он продемонстрировал подобную результативность в декабрьской встрече с «Чикаго».
Решение «Далласа» отчислить Кембу Уокера частично связано с желанием дать больше игрового времени 20-летнему разыгрывающему.
В матчах Лиги развития Харди набирает 28,8 очка за игру.
«Харди прогрессирует во всех аспектах игры. Он очень много работал. Он начинает понимать, что значит быть профессионалом. Результат проявляется в том, что парень не боится, когда находится на площадке. Вокруг него собраны звездные баскетболисты, но этот молодой человек вписывается в игру. Это здорово», – сказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд.
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