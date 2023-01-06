«Даллас» отчислит Кембу Уокера

Теги переходы Даллас НБА Кемба Уокер Баскетбол

«Даллас» отчислит опытного разыгрывающего Кембу Уокера (32 года, 183 см), сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн. Контракт игрока должен был стать гарантированным в эту субботу.

«Мэверикс» хотят дать больше игрового времени Маккинли Райту (24 года, 180 см), в которым подписан двусторонний контракт, и новичку Джейдену Харди (20 лет, 193 см).

Уокер провел за «Даллас» 9 матчей, набирая в среднем 8,0 очка, 2,1 передачи и 1,8 подбора. Лучшим выступлением четырехкратного участника Матча всех звезд за «Мэверикс» стал матч против «Кавальерс», в котором он набрал 32 очка и сделал 7 передач.

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6 комментариев

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salogiannis
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Ответ ɔculpa
Кто мне, ламеру, объяснит, что произошло с Кембой? Он же не старик, четыре раза приглашался на мвз, что-то ведь, да умел значит или как?
С Кембой произошло ровно то же, что и с многими другими первыми парнями на деревне: он решился поехать в город. А потом выяснилось, что в других деревнях -- свои первые парни, да и деревня кембина была самая убогая
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Red_Star
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Ответ ɔculpa
Кто мне, ламеру, объяснит, что произошло с Кембой? Он же не старик, четыре раза приглашался на мвз, что-то ведь, да умел значит или как?
Да, верно уже отметили - травмы, из-за которых в предыдущие три сезона половину игр пропустил.
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Tim Timson
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Даллас дно менеджмента, Кемба конечно тоже слетел, но это нечто)
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White Mamba 44
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Ответ ɔculpa
Кто мне, ламеру, объяснит, что произошло с Кембой? Он же не старик, четыре раза приглашался на мвз, что-то ведь, да умел значит или как?
травмы и операции на колене, после них так и не смог вернуть резкость > упала эффективность в нападении, а без этого игроку с его габаритами и защитой на площадке делать нечего
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xQcoW
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Ответ ɔculpa
Кто мне, ламеру, объяснит, что произошло с Кембой? Он же не старик, четыре раза приглашался на мвз, что-то ведь, да умел значит или как?
В защите стал хуже играть, и % попаданий сильно упал
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ɔculpa
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Кто мне, ламеру, объяснит, что произошло с Кембой? Он же не старик, четыре раза приглашался на мвз, что-то ведь, да умел значит или как?
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