«Даллас» отчислит Кембу Уокера

« » отчислит опытного разыгрывающего (32 года, 183 см), сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн. Контракт игрока должен был стать гарантированным в эту субботу.

«Мэверикс» хотят дать больше игрового времени Маккинли Райту (24 года, 180 см), в которым подписан двусторонний контракт, и новичку Джейдену Харди (20 лет, 193 см).

Уокер провел за «Даллас» 9 матчей, набирая в среднем 8,0 очка, 2,1 передачи и 1,8 подбора. Лучшим выступлением четырехкратного участника Матча всех звезд за «Мэверикс» стал матч против «Кавальерс», в котором он набрал 32 очка и сделал 7 передач.

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