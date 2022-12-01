Димитрис Итудис: «Евролига тоже может ввести турнир плей-ин»

Главный тренер считает, что Евролиге стоит рассмотреть вариант с введением турнира плей-ин для вовлечения большего числа команд в борьбу за трофей в решающей части сезона.

«В этом сезоне конкуренция невероятно высока. Это Евролига. Дистанция между последней командой в таблице и последним из счастливчиков в Топ-8 – всего пара побед, это не очень справедливо. 18 участников и всего 8 из них в плей-офф. В следующем сезоне, возможно, будет 20 клубов.

Что делать? Так и будем отправлять в плей-офф по 8 команд? придумала турнир плей-ин. Разные решения могут обсуждаться во время всевозможных форумов, но да, Евролига тоже может ввести турнир плей-ин», – заявил Итудис.

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