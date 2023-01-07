Руди Гобер: «Хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времен»

Центровой «Миннесоты» прокомментировал мнение о том, что он пребывал не в лучшей форме на старте нынешнего сезона.

«Мне не очень нравится обсуждать слухи, которые приходят извне. Я несу ответственность за свое выступление на площадке и стараюсь быть лучшей версией себя. Каждый сталкивается с трудностями. Это часть НБА и жизни в целом.

Я боец и хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времен. Хочу доминировать и выигрывать титулы. Я должен задавать тон в каждом матче. В начале сезона были матчи, в которых я этого не делал. Мне нужно сохранять такой настрой, даже если я устал или что-то идет не по нашему сценарию», – заявил Гобер.

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