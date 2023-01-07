Руди Гобер: «Хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времен»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер прокомментировал мнение о том, что он пребывал не в лучшей форме на старте нынешнего сезона.

«Мне не очень нравится обсуждать слухи, которые приходят извне. Я несу ответственность за свое выступление на площадке и стараюсь быть лучшей версией себя. Каждый сталкивается с трудностями. Это часть НБА и жизни в целом.

Я боец и хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времен. Хочу доминировать и выигрывать титулы. Я должен задавать тон в каждом матче. В начале сезона были матчи, в которых я этого не делал. Мне нужно сохранять такой настрой, даже если я устал или что-то идет не по нашему сценарию», – заявил Гобер.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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9 комментариев

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Herodotus
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Я тоже хотел стать актером, а стал электриком))
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Osik92
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Лучший оборонительный игрок всех времен Билл рассел... Он был настоящим монстром в защите... И дефенсив вин шейрс карьерный у Рассела далеко впереди ото всех
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Вадим Ермаков
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Ответ Light Yagami
Считаю Леброна лучшим оборонительным игроком всех времён, потому что он мог защитится против любого игрока, любой позиции.
Не мог и не может он защищаться так. Он ничего не мог сделать с двайтом, кг, данканом и прочими. Это сейчас в лиге смол бол, и то он не способен держать нынешних взрывных пг типа моранта или топ центров типа эмбиид а. И нынешний оплот обороны с 1 по 5 номеров Дреймонд Грин ничего бы не сделал против двайта 2009, кг 2008-2011, данканом ол тайм. Сейчас нет таких защей. Последний топ защитник не центровой объективно это артест сезонов 2003-2005, масса, скорость, сила, трешток. Даже Кавай это топ защита 1-4 номера, не пятые. Яннис может более универсален тут. А вообще объективно лучший защитник всех времен с 1 по 5 номера это родман времен бед бойз. Все таки в Чикаго он уже был тру 4 номером.
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ryy
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Мало одного удачного матча для болтовни
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Maverick_388
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Ждём комментариев от Шака)))
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Light Yagami
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Считаю Леброна лучшим оборонительным игроком всех времён, потому что он мог защитится против любого игрока, любой позиции.
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Степан Паракин
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Сегодня был очень хорош и в защите и в атаке
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Свежий
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Да-да, Руди, еще в честь тебя переименуют награду DPOY, какой еще Хаким. А теперь ложись и прими таблетки 💊
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Андрей Габдрахманов
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Да все отлично ) Миннисота на своем месте ) Гобер доминирует как Шак в прайме) за него отдали не меньше чем за Шака ))
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