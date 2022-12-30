Чемпионат Греции. «Колоссос» – «Перистери», «Кардицас» примет «Промитеас»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Колоссос» дома сыграет с «Перистери», «Кардицас» примет «Промитеас».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Перистери Дата проведения 30 декабря, 17.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 7-2, – 7-2, АЕК – 6-4, Арис – 6-4, ПАОК – 6-4, Колоссос – 4-5, – 3-5, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-7, Кардицас – 1-8, Лаврион – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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