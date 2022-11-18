Вышел новый выпуск ток-шоу The Shop с , который посвящен НФЛ.

Одним из гостей программы стал игрок «Лос-Анджелес Рэмс» Джейлен Рэмси. Джеймс пошутил, что главный тренер калифорнийской команды использует его идеи по поводу того, как лучше задействовать Рэмси в игре.

Рэмси в ответ намекнул, что 37-летний Джеймс не всегда говорит правду.

«Леброн, ты же знаешь, что говорят в твиттере? Знаешь, что они говорят? Они говорят, что ты сочиняешь», – заявил Рэмси.

«Я всегда говорю правду, я всегда говорю правду», – отреагировал Джеймс.

В соцсетях шутят, что «именно так реагируют на подобные замечания лжецы».

Рэмси также заявил, что у Джеймса не было бы шансов, если бы он захотел играть в НФЛ.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!