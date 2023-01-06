Чемпионат Франции. «Фос Прованс» сыграет с «Парижем»

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В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Фос Прованс» сыграет с «Парижем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Фос Прованс – Париж
Дата проведения
6 января, 22.00, «Halle des sports Parsemain»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 12-3, Метрополитан – 11-4, Шоле – 11-4, Дижон – 10-5, Бурк – 9-6, Виллербан – 9-6, Лимож – 8-7, Ле-Ман – 8-7, Страсбур – 7-8, Роанн – 7-8, Нантер – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Париж – 6-9, Блуа – 5-9, По-Ортез – 6-9, Нанси – 5-10, Ле-Портель – 5-10, Фос Прованс – 4-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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