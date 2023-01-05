Чемпионат Франции. «Роанн» примет на своей площадке «Лимож»

Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A « » примет на своей площадке « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 12-3, Метрополитан – 11-4, Шоле – 11-4, – 10-5, Бурк – 9-6, – 9-6, Лимож – 8-6, Ле-Ман – 8-7, Страсбур – 7-8, – 6-8, Роанн – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Париж – 6-9, Блуа – 5-9, По-Ортез – 6-9, Нанси – 5-10, Ле-Портель – 5-10, Фос Прованс – 4-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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