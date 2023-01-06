Леброн Джеймс опубликовал видео с данком сына Брайса после навеса

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Младший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, Брайс, во время недавнего матча за школу Сьерра-Каньон исполнил данк двумя руками с навеса.

Леброн опубликовал видео данка на своей странице в Instagram*.

15-летний Брайс играет за команду школы Сьерра-Каньон вместе со старшим братом Леброном Джеймсом-младшим.

* соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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