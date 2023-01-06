Леброн Джеймс опубликовал видео с данком сына Брайса после навеса
Младший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, Брайс, во время недавнего матча за школу Сьерра-Каньон исполнил данк двумя руками с навеса.
Леброн опубликовал видео данка на своей странице в Instagram*.
15-летний Брайс играет за команду школы Сьерра-Каньон вместе со старшим братом Леброном Джеймсом-младшим.
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Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
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