Зоран Лукич: «Запасные должны поднимать уровень игры, выходя на площадку – игроки «НН» это сегодня сделали»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Михаил Беленицкий Максим Личутин Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич похвалил запасных игроков команды за выступление в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (73:63).

«Пауза в турнире привела к тому, что мы выпали из игрового ритма. Моя команда сегодня продемонстрировала баскетбол невысокого качества: много неправильных решений, промахов из открытых позиций. Были ситуации, когда мяч надо было заносить так, чтобы сломать кольцо, а вместо этого – потеря. Конечно, сейчас мы довольны победой. Но если мы будем повторять такие ошибки в следующих матчах, нас быстро вернут на землю.

Победу, на мой взгляд, нам сегодня принесло то, что мы четче понимали, чего хотим. И, конечно, спасибо игрокам, которые выходили у нас со скамейки: Максиму Личутину, Михаилу Беленицкому, который свои минуты ждет, как пуля. Запасные должны поднимать уровень игры, выходя на площадку – и наши игроки это сегодня сделали», – сказал Лукич.

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