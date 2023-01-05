«Рэпторз» отыграли 21 очко за 3 минуты и перевели игру с «Бакс» в овертайм

Теги Милуоки Торонто НБА видео Гэри Трент-младший Баскетбол

«Торонто» совершил впечатляющий камбэк в концовке матча против «Милуоки» (101:104, ОТ).

За 3:08 до конца четвертой четверти «Рэпторз» проигрывали 69:90, но сумели нивелировать отставание и перевести игру в дополнительное время. В решающей атаке Гэри Трент забросил трехочковый за 0,8 секунды до сирены и установил счет 97:97.

10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: величие Карри и «Голден Стэйт», монументальная летопись драфтов НБА

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Михайленко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отыграть 11 очков за 40 секунд чтоб потом за 5 минут кинуть 4)))) ну как так можно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левый аккаунт Дюрэнта
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Судейский беспридел во всей красе. Пробежек нет. Портиса вынесли за боковую, это он сам ушёл с мячом. Судья едва досчитал до 4х, уже 5 секунд свистит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Буденхольцер уснул что ли?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Боддисатва13
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Просто безумие какое-то!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий