«Рэпторз» отыграли 21 очко за 3 минуты и перевели игру с «Бакс» в овертайм

« » совершил впечатляющий камбэк в концовке матча против « » (101:104, ОТ).

За 3:08 до конца четвертой четверти «Рэпторз» проигрывали 69:90, но сумели нивелировать отставание и перевести игру в дополнительное время. В решающей атаке Гэри Трент забросил трехочковый за 0,8 секунды до сирены и установил счет 97:97.

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