Моритц Вагнер пропустит следующие два матча из-за дисквалификации

Центровой «Орландо» сегодня начнет отбывать двухматчевую дисквалификацию за участие в потасовке, которая произошла 28 декабря во встрече «Мэджик» – «Пистонс» (101:121).

Немец не сыграет сегодня против «Оклахомы», а также завтра против « ».

Изначально дисквалификация Вагнера должна была начаться 30 декабря, когда «Орландо» встречался с «Вашингтоном». Но игрок пропускал матч из-за болезни, поэтому начнет отбывать дисквалификацию сегодня.

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