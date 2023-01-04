Моритц Вагнер пропустит следующие два матча из-за дисквалификации

Теги дисквалификации Детройт Мемфис Орландо Оклахома-Сити Моритц Вагнер Баскетбол

Центровой «Орландо» Моритц Вагнер сегодня начнет отбывать двухматчевую дисквалификацию за участие в потасовке, которая произошла 28 декабря во встрече «Мэджик» – «Пистонс» (101:121).

Немец не сыграет сегодня против «Оклахомы», а также завтра против «Мемфиса».

Изначально дисквалификация Вагнера должна была начаться 30 декабря, когда «Орландо» встречался с «Вашингтоном». Но игрок пропускал матч из-за болезни, поэтому начнет отбывать дисквалификацию сегодня.

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1 комментарий

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mastadon
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Ну Мо зря дискву дали. Очень приятный, интеллигентный парень...
Можно сказать джентльмен)
Дончич и ещё половина лиги может подтвердить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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