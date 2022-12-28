«Парма» объявила о подписании Айзейи Риза и уходе Брайона Аллена

Теги переходы Единая лига ВТБ Парма-Пари Брайон Аллен Айзейя Риз Баскетбол

«Парма» официально объявила о подписании контракта с бывшим защитником «Самары» Айзейей Ризом (26 лет, 196 см). Соглашение рассчитано до конца сезона.

Также пермский клуб сообщил о досрочном расторжении контракта с защитником Брайоном Алленом (30 лет, 191 см).

Риз стал игроком «Самары» в межсезонье-2022. В матчах Лиги ВТБ американец набирал 7,1 очка, 1,8 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.

Аллен провел 12 матчей в Единой лиге ВТБ-2022/23, набирая в среднем 16,8 очка, 4,5 подбора, 3,8 передачи и 1,7 перехвата.

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