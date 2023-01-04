«Даллас» готов предложить Кристиану Вуду продление контракта на 2 года и 36 млн
«Мэверикс» готовы предложить центровому Кристиану Вуду (27 лет, 208 см) продление контракта на два года и 36 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.
Если Вуд отклонит предложение, клуб может рассмотреть возможность обмена игрока перед февральским дедлайном.
Двухлетний контракт с Вудом, по словам Макмэна, позволит «Далласу» сохранить гибкость в 2025 году, когда на рынке могут появиться свободные агенты.
В конце декабря Вуд получил право подписать с «Далласом» четырехлетний контракт на 77 миллионов долларов.
В нынешнем сезоне 27-летний центровой набирает 17,8 очка, 7,9 подбора, 1,6 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за матч.
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Предполагаю, что он может согласиться на 36 на 2, так как ему явно комфортно в Далласе.
И он продолжает прогрессировать.
Вероятно, сейчас он в лучшем своём состоянии находится.
Шикарный большой, современный, с сильной трёхой, в зоне потолкаться легко может, если надо может быть нацелен на подбор (но в Далласе и подбирает Лука тоже).
36 на 2 по нынешним меркам - это подарок.