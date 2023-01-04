«Даллас» готов предложить Кристиану Вуду продление контракта на 2 года и 36 млн

«Мэверикс» готовы предложить центровому (27 лет, 208 см) продление контракта на два года и 36 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Если Вуд отклонит предложение, клуб может рассмотреть возможность обмена игрока перед февральским дедлайном.

Двухлетний контракт с Вудом, по словам Макмэна, позволит «Далласу» сохранить гибкость в 2025 году, когда на рынке могут появиться свободные агенты.

В конце декабря Вуд получил право подписать с « » четырехлетний контракт на 77 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне 27-летний центровой набирает 17,8 очка, 7,9 подбора, 1,6 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

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