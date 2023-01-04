«Даллас» готов предложить Кристиану Вуду продление контракта на 2 года и 36 млн

Теги возможные переходы Даллас НБА Кристиан Вуд Баскетбол

«Мэверикс» готовы предложить центровому Кристиану Вуду (27 лет, 208 см) продление контракта на два года и 36 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Если Вуд отклонит предложение, клуб может рассмотреть возможность обмена игрока перед февральским дедлайном.

Двухлетний контракт с Вудом, по словам Макмэна, позволит «Далласу» сохранить гибкость в 2025 году, когда на рынке могут появиться свободные агенты.

В конце декабря Вуд получил право подписать с «Далласом» четырехлетний контракт на 77 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне 27-летний центровой набирает 17,8 очка, 7,9 подбора, 1,6 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

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11 комментариев

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Abdulla
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Ответ juiceegh
В защите дыра полная. больше 50процентов у противников против него
Я не спец в защите. Мне кажется, что Кидд в защитные схемы всех встраивает. Вообще все в защите играть начинает, возможно и Вуд поднаберётся.
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Abdulla
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Ответ mqh9pzrxgf
Это если согласится, он легко может получить 25-30 в другой команде
Сложно сказать. 30 - даже не знаю. 20-25, наверное возможно.
Предполагаю, что он может согласиться на 36 на 2, так как ему явно комфортно в Далласе.
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DirkMavs
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Надеюсь непредсказуемый менеджмент бродяг не упустят этого парня....
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kaissa
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Ну тут уже выбор самого игрока - либо денег поменьше - но в этой команде (если его все устраивает) либо денег побольше в другой команде...
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juiceegh
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Ответ Abdulla
Вуд ещё 3 года назад был с перспективой на очень серьёзное улучшение своей игры. И он продолжает прогрессировать. Вероятно, сейчас он в лучшем своём состоянии находится. Шикарный большой, современный, с сильной трёхой, в зоне потолкаться легко может, если надо может быть нацелен на подбор (но в Далласе и подбирает Лука тоже). 36 на 2 по нынешним меркам - это подарок.
В защите дыра полная. больше 50процентов у противников против него
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Геннадий Мясковский
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Судя по подписаниям последних лет, может претендовать на контракт раза в полтора больше
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*MVP*
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Ответ 202standart
Даллас Вода раскрыл
его Детройт раскрыл, как бы это смешно не звучало
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mqh9pzrxgf
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Ответ Abdulla
Вуд ещё 3 года назад был с перспективой на очень серьёзное улучшение своей игры. И он продолжает прогрессировать. Вероятно, сейчас он в лучшем своём состоянии находится. Шикарный большой, современный, с сильной трёхой, в зоне потолкаться легко может, если надо может быть нацелен на подбор (но в Далласе и подбирает Лука тоже). 36 на 2 по нынешним меркам - это подарок.
Это если согласится, он легко может получить 25-30 в другой команде
+4
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Abdulla
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Вуд ещё 3 года назад был с перспективой на очень серьёзное улучшение своей игры.
И он продолжает прогрессировать.
Вероятно, сейчас он в лучшем своём состоянии находится.
Шикарный большой, современный, с сильной трёхой, в зоне потолкаться легко может, если надо может быть нацелен на подбор (но в Далласе и подбирает Лука тоже).
36 на 2 по нынешним меркам - это подарок.
+5
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202standart
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Даллас Вода раскрыл
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mqh9pzrxgf
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То есть мог 77/4, но ему дают 36/2, странно, уйти может
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