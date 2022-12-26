Кристиан Вуд – о возможном продлении контракта: «Я счастлив играть за «Мэверикс»

Форвард « » ответил на вопрос о возможном продлении контракта.

«Я счастлив играть за «Мэверикс». Я отвечу так. Здесь хорошая атмосфера. Я не против продления контракта», – сказал Вуд.

Репортер спросил, должен ли клуб предложить продление на четыре года, чтобы Вуд согласился. «Я не могу на это ответить», – со смехом сказал игрок и ушел.

В день, когда Вуд получил право на четырехлетнее продление контракта на 77 миллионов долларов, он набрал 30 очков, 8 подборов и 7 передач в рождественском матче против «Лейкерс» (124:115).

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗