Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет новосибирское, «Самара» – «Енисей»

В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.

Курское «Динамо» примет на своей площадке новосибирское «Динамо», «Самара» сыграет дома с «Енисеем».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Спарта энд К – Динамо Москва

4 января. 16.00

Динамо Курск – Динамо Новосибирск

4 января. 17.00

Самара – Енисей

4 января. 17.00

Положение команд: УГМК – 15-0, МБА – 14-1, – 14-2, Надежда – 10-5, Ника – 7-8, Самара – 7-8, энд К – 7-8, Енисей – 7-8, Динамо Новосибирск – 5-10, Пересвет-ЮФУ – 3-12, Нефтяник – 1-14, Динамо Москва – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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