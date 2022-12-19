Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет курское «Динамо», «Ника» встретится с МБА и другие матчи

В понедельник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

«Самара» примет курское «Динамо», «Ника» в Сыктывкаре встретится с московской МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

–

19 декабря. 15.00

Нефтяник – Спарта энд К

19 декабря. 16.00

Пересвет-ЮФУ –

19 декабря. 18.00

Самара – Динамо Курск

19 декабря. 18.00

Ника – МБА

19 декабря. 18.30

Положение команд: УГМК – 15-0, МБА – 13-1, – 13-2, Надежда – 10-5, Ника – 7-7, Самара – 7-7, энд К – 6-8, Енисей – 6-8, Динамо Новосибирск – 4-10, Пересвет-ЮФУ – 3-11, Нефтяник – 1-13, Динамо Москва – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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