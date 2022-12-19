Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет курское «Динамо», «Ника» встретится с МБА и другие матчи
В понедельник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
«Самара» примет курское «Динамо», «Ника» в Сыктывкаре встретится с московской МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Динамо Москва
19 декабря. 15.00
Нефтяник – Спарта энд К
19 декабря. 16.00
Пересвет-ЮФУ – Енисей
19 декабря. 18.00
Самара – Динамо Курск
19 декабря. 18.00
Ника – МБА
19 декабря. 18.30
Положение команд: УГМК – 15-0, МБА – 13-1, Динамо Курск – 13-2, Надежда – 10-5, Ника – 7-7, Самара – 7-7, Спарта энд К – 6-8, Енисей – 6-8, Динамо Новосибирск – 4-10, Пересвет-ЮФУ – 3-11, Нефтяник – 1-13, Динамо Москва – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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