Маркус Смарт был удален с площадки и бросился на судью

Разыгрывающий « » был удален с площадки в конце третьей четверти матча против «Оклахомы» (117:150).

За 2:46 до конца четверти главный тренер «Селтикс» заменил Смарта. Уходя с площадки, игрок высказал судье недовольство по поводу последнего эпизода. Судья выписал Смарту второй технический и удалил до конца встречи.

Смарт бурно отреагировал на удаление и бросился на судью. Маззулле удалось вовремя схватить игрока и не позволить тому приблизиться к арбитру. Затем ассистенты главного тренера помогли увести Смарта в раздевалку.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше