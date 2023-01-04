Маркус Смарт был удален с площадки и бросился на судью

Теги Бостон НБА видео судьи Оклахома-Сити Маркус Смарт Джо Маззулла Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт был удален с площадки в конце третьей четверти матча против «Оклахомы» (117:150).

За 2:46 до конца четверти главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла заменил Смарта. Уходя с площадки, игрок высказал судье недовольство по поводу последнего эпизода. Судья выписал Смарту второй технический и удалил до конца встречи.

Смарт бурно отреагировал на удаление и бросился на судью. Маззулле удалось вовремя схватить игрока и не позволить тому приблизиться к арбитру. Затем ассистенты главного тренера помогли увести Смарта в раздевалку.

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2 комментария

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0ptimus.
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Тоже мне заголовок, бросился на судью, там расстояние было 62метра между ними
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Fluggaenk Dechioebolsen
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Действительно, что этот снежок себе позволяет?
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