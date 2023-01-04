«Оклахома» разгромила «Бостон» в отсутствие Шэя Гилджес-Александера

Теги Бостон НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Лугенц Дорт Джош Гидди Баскетбол

«Оклахома» в отсутствие лидера команды Шэя Гилджес-Александера нанесла разгромное поражение «Бостону» (150:117), который идет на 1-м месте в лиге.

Гилджес-Александер, набирающий в нынешнем сезоне по 30,8 очка в среднем за матч, пропустил встречу из-за болезни.

Без него команда провела свой самый результативный матч с тех пор, как переехала из Сиэтла в Оклахома-Сити перед сезоном-2008/09. Предыдущий рекорд «Тандер» – 149 очков (2013).

Джош Гидди обновил личный рекорд результативности в текущем сезоне, набрав 25 очков. Лу Дорт добавил 23, Джейлен Уильямс, Тре Мэнн и Айзейя Джо – по 21.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это проблема?

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4 комментария

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Groove
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Забавно что в скорборде на первых двух местах Тейтум и Браун, а за ними 5 игроков оклы набравшие очки в диапазоне 21-25.
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Чубака из половины Шака
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Даже ружье, которое висит на стене, один раз да выстрелит.
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Jazzzz
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DirkMavs
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Без Шэйя катком пройтись по Кельтам это реально круто....Шэй вообще несправедливо теневой герой лиги,везде фигурируют фамилии Морантов и прочих звёзд....а этого скромного парня вообще не замечают, если его не возьмут на звёздный уйкенд это будет преступление
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