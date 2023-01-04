«Оклахома» разгромила «Бостон» в отсутствие Шэя Гилджес-Александера

«Оклахома» в отсутствие лидера команды нанесла разгромное поражение « » (150:117), который идет на 1-м месте в лиге.

Гилджес-Александер, набирающий в нынешнем сезоне по 30,8 очка в среднем за матч, пропустил встречу из-за болезни.

Без него команда провела свой самый результативный матч с тех пор, как переехала из Сиэтла в перед сезоном-2008/09. Предыдущий рекорд «Тандер» – 149 очков (2013).

обновил личный рекорд результативности в текущем сезоне, набрав 25 очков. добавил 23, Джейлен Уильямс, Тре Мэнн и Айзейя Джо – по 21.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это проблема?