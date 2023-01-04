«Оклахома» разгромила «Бостон» в отсутствие Шэя Гилджес-Александера
«Оклахома» в отсутствие лидера команды Шэя Гилджес-Александера нанесла разгромное поражение «Бостону» (150:117), который идет на 1-м месте в лиге.
Гилджес-Александер, набирающий в нынешнем сезоне по 30,8 очка в среднем за матч, пропустил встречу из-за болезни.
Без него команда провела свой самый результативный матч с тех пор, как переехала из Сиэтла в Оклахома-Сити перед сезоном-2008/09. Предыдущий рекорд «Тандер» – 149 очков (2013).
Джош Гидди обновил личный рекорд результативности в текущем сезоне, набрав 25 очков. Лу Дорт добавил 23, Джейлен Уильямс, Тре Мэнн и Айзейя Джо – по 21.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это проблема?
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