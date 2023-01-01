Док Риверс: «Знал, что Гилджес-Александер станет выдающимся игроком»

Теги Док Риверс Клипперс Филадельфия НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс признался, что в 2019 году не был уверен в правильности решения «Клипперс» обменять защитника Шэя Гилджес-Александера в «Оклахому».

«Гилджес-Александер – один из моих любимых игроков.

Он напоминает мне Тайриза Макси своим отношением к игре. Он один тех, кто любит тренироваться, никогда не устает и олицетворяет все хорошее, что есть в баскетболе. То же самое можно сказать о Тайризе.

У меня было несколько таких игроков, но Гилджес-Александер выделяется. Он очень спокойный, но жесткий, и это было видно с самого начала. По крайне мере, я это видел.

Когда я был в «Клипперс», и мы решили его обменять, я не был полностью уверен, хотя то, что мы сделали, тоже было феноменально. Я знал, что этот парень станет выдающимся игроком, и я рад за него, потому что он хороший парень», – сказал Риверс.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это проблема?

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1 комментарий

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Pablo_el_patron
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Я дал ему напуствие когда ШГА переходил в Оклахому, сказал ему , парень , камон , летс гоу!
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