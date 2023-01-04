Паоло Банкеро и Киган Мюррэй – лучшие новички декабря

Форвард « » и форвард «Сакраменто» признаны лучшими новичками НБА по итогам матчей, которые прошли в декабре.

Первый номер драфта-2022 Банкеро в прошедшем месяце набирал 19,1 очка, 6,5 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. Показатели форварда в сезоне – 20,9 очка (1-е место среди новичков), 6,7 подбора (3-е место) и 3,9 передачи (2-е место).

Мюррэй, выбранный под 4-м номером драфта, набирал в декабре 12,7 очка (46,4% из-за дуги) и 3,5 подбора за 28,6 минуты в среднем за встречу.

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