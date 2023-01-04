Де’Аарон Фокс забросил победный мяч, попадание Лаури Маркканена под сирену не было засчитано

Теги Сакраменто НБА видео Юта Лаури Маркканен Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс принес своей команде победу над «Ютой» (117:115), исполнив лэй-ап в проходе за 0,4 секунды до конца встречи.

После попадания Фокса «Джаз» сразу ввели мяч в игру точной дальней передачей на Лаури Маркканена. Финский форвард забросил трехочковый с одной ноги под сирену, но после просмотра видеоповтора судьи отменили попадание.

Фокс стал самым результативным игроком матча, набрав 37 очков (15 из 22 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 6 из 8 с линии штрафных), сделав 6 передач, 3 подбора и 2 блок-шота.

Маркканен отметился 28 очками и 8 подборами.

«Юта» проиграла пятый матч подряд.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И все равно трешка с ноги великолепна.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DirkMavs
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рад за Королей....потихонечку могучий Кингс времён Уэббера возвращается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий