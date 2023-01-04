Де’Аарон Фокс забросил победный мяч, попадание Лаури Маркканена под сирену не было засчитано

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс принес своей команде победу над «Ютой» (117:115), исполнив лэй-ап в проходе за 0,4 секунды до конца встречи.

После попадания Фокса «Джаз» сразу ввели мяч в игру точной дальней передачей на . Финский форвард забросил трехочковый с одной ноги под сирену, но после просмотра видеоповтора судьи отменили попадание.

Фокс стал самым результативным игроком матча, набрав 37 очков (15 из 22 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 6 из 8 с линии штрафных), сделав 6 передач, 3 подбора и 2 блок-шота.

Маркканен отметился 28 очками и 8 подборами.

«Юта» проиграла пятый матч подряд.

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