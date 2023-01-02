Центровой « » повторил личный рекорд, собрав 23 подбора в победной встрече с « » (118:108).

В активе Адамса 13 подборов в нападении, что является лучшим показателем в карьере «большого».

За 35 минут Адамс также набрал 11 очков, 3 передачи и 2 блок-шота.

«Этот парень сидит в окопах. И я сомневаюсь, что кто-то хочет спуститься туда и сразиться с ним. Он настоящий мужчина среди мальчиков», – заявил разыгрывающий .

«Я не знаю, что это значит, но да, пусть так, в окопах. В кровавых окопах», – прокомментировал Адамс высказывание одноклубника.

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