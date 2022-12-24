Василий Карасев: «Обеспечить за 5 туров до конца 1-го этапа «регулярки» место в плей-офф – отличный результат для МБА»

Теги ЦСКА Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от ЦСКА (75:92) в Единой лиге ВТБ подвел итоги выступления своей команды в 2022 году.

«Я благодарен команде за игру. Первую половину мы выиграли, очень достойно выглядели. После перерыва смазали свои броски, а ЦСКА убежал в быстрые отрывы и создал себе задел.

Если говорить о промежуточных итогах, то безусловно, обеспечить за 5 туров до конца первого этапа «регулярки» место в плей-офф, будучи дебютантом – отличный результат», – заявил Карасев.

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